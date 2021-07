Dove vedere Napoli-Pro Vercelli in TV e diretta streaming il 24 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) La prossima stagione di Serie A è ormai alle porte. Manca giusto un mese all’inizio del campionato, quando il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà il Venezia (neo promossa) allo Stadio Diego Armando Maradona. Ad oggi, gli azzurri si trovano in ritiro a Dimaro, nel Trentino, per la preparazione atletica, tecnica e tattica. I ragazzi di Spalletti sono anche reduci dalla prima amichevole, disputata sul campo di Carciato contro i dilettanti della Bassa Anaunia, battuti per 12-0. Adesso la compagine del presidente Aurelio De Laurentiis è pronta a scendere di nuovo in campo per la seconda uscita stagionale, questa volta contro la Pro Vercelli, squadra ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) La prossima stagione di Serie A è ormai alle porte. Manca giusto un mese all’inizio del campionato, quando ildi mister Luciano Spalletti affronterà il Venezia (neo promossa) allo Stadio Diego Armando Maradona. Ad oggi, gli azzurri si trovano in ritiro a Dimaro, nel Trentino, per la preparazione atletica, tecnica e tattica. I ragazzi di Spalletti sono anche reduci dalla prima amichevole, disputata sul campo di Carciato contro i dilettanti della Bassa Anaunia, battuti per 12-0. Adesso la compagine del presidente Aurelio De Laurentiis è pronta a scendere di nuovo in campo per la seconda uscita stagionale, questa volta contro la Pro, squadra ...

