Covid, Meloni: "Mi vaccino, non sono no vax" (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - “Sì, mi vaccino e non sono no vax. Non sono contraria ai vaccini, sono abituata a dire le cose come le penso ed è molto fastidioso che in questo nostro dibattito politico chiunque abbia il coraggio di fare domande su cose che non tornano improvvisamente debba vedersi una qualche etichetta appiccicata addosso, sempre quando il tuo interlocutore non sa cosa rispondere a quelle domande sensate che fai”. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di un evento a Pietrasanta. "Non sono contraria a vaccinarmi, ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia, neanche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - “Sì, mie nonno vax. Noncontraria ai vaccini,abituata a dire le cose come le penso ed è molto fastidioso che in questo nostro dibattito politico chiunque abbia il coraggio di fare domande su cose che non tornano improvvisamente debba vedersi una qualche etichetta appiccicata addosso, sempre quando il tuo interlocutore non sa cosa rispondere a quelle domande sensate che fai”. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a margine di un evento a Pietrasanta. "Noncontraria a vaccinarmi, ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia, neanche in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Meloni: 'Da Draghi parole di terrore, non di libertà' #covid - Adnkronos : #Meloni: 'Se #covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino'. - lifestyleblogit : Covid, Meloni: 'Mi vaccino, non sono no vax' - - fisco24_info : Covid, Meloni: 'Mi vaccino, non sono no vax': La leader di FdI: 'Ma se mi chiedete di vaccinare mia figlia, neanche… - italiaserait : Covid, Meloni: “Mi vaccino, non sono no vax” -