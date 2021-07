Tokyo 2020 | Bach | “Viviamo in un mondo fragile Cerimonia momento di gioia e sollievo”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Come mi sentirò entrando allo stadio per ladi apertura? Non sono un profeta. Vedremo. Penso che ladi apertura delle Olimpiadi sarà undi“. Sono queste le parole di Thomas, presidente del CIO, alla vigilia delladi inaugurazione diha parlato di “una sensazione diperché la strada per questanon è stata delle più facili. Il movimento olimpico è al centro della società – ha aggiunto – e non ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - sportface2016 : Sorteggiato il tabellone del singolare maschile di #tennis: tre italiani ai nastri di partenza #Tokyo2020… - zazoomblog : Tokyo 2020 Calcio: Costa d’Avorio-Arabia Saudita in tv canale orario e diretta streaming - #Tokyo #Calcio: #Costa -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Dopo le Olimpiadi di, la International Swimming League sarà la mia ultima gara, il palcoscenico giusto per dire basta". Con queste parole, pronunciate pochi giorni fa alla conferenza stampa di ...Ventotto medaglie, nono posto nel medagliere. A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di, in programma il 23 luglio, ricordiamo i successi degli Azzurri a Rio 2016Sono queste le parole di Thomas Bach, presidente del CIO, alla vigilia della cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020. Bach ha parlato di “una sensazione di sollievo perché la strada per questa ...Altius, citius, fortius, e senza paura. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Tokyo 2020 iscriviti gratis alla newsletter «Olimpiadi Tokyo 2020». Arriva ogni giorno tua casella di posta per ...