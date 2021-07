Sonia Bruganelli: L’aereo privato non ce lo regala nessuno, quindi dove sta il problema? (Di giovedì 22 luglio 2021) Bruganelli opinionista Corriere della sera, pagina 44, di Renato Franco. Che opinionista sarà, cattiva, pungente o democristiana?«Democristiana non mi si addice proprio».Signorini dice che per fare tv bisogna essere cinici.«Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo a esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me».Sonia Bruganelli, una vita dietro le quinte, a settembre si mette davanti alla telecamera. Con Adriana Volpe sarà opinionista del Grande Fratello Vip, condotto per la terza volta da Alfonso Signorini. Essere cinici è una forma di difesa?«In ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 luglio 2021)opinionista Corriere della sera, pagina 44, di Renato Franco. Che opinionista sarà, cattiva, pungente o democristiana?«Democristiana non mi si addice proprio».Signorini dice che per fare tv bisogna essere cinici.«Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo a esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me»., una vita dietro le quinte, a settembre si mette davanti alla telecamera. Con Adriana Volpe sarà opinionista del Grande Fratello Vip, condotto per la terza volta da Alfonso Signorini. Essere cinici è una forma di difesa?«In ...

