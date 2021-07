Per avere l'Italia in bianco Draghi ci rifila il Green Pass (Di giovedì 22 luglio 2021) Il dado è tratto. Il Governo ha approvato il decreto con cui si introduce anche in Italia il Green Pass, il documento che certifica il proprio stato di sicurezza sanitaria verso il Covid, dato dal vaccino (uno o due dosi fatte), da un tampone o da un certificato di guarigione e che sarà necessaria per partecipare ad eventi, per praticare sport nei centri o nelle palestre, per entrare in bar e ristoranti. IL DECRETO DECRETO Green Pass 22 LUGLIO.pdf Il premier Draghi ha spiegato in conferenza stampa i motivi da cui nasce questo decreto, motivi tanto sociali quanto economici: «L'economia ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) Il dado è tratto. Il Governo ha approvato il decreto con cui si introduce anche inil, il documento che certifica il proprio stato di sicurezza sanitaria verso il Covid, dato dal vaccino (uno o due dosi fatte), da un tampone o da un certificato di guarigione e che sarà necessaria per partecipare ad eventi, per praticare sport nei centri o nelle palestre, per entrare in bar e ristoranti. IL DECRETO DECRETO22 LUGLIO.pdf Il premierha spiegato in conferenza stampa i motivi da cui nasce questo decreto, motivi tanto sociali quanto economici: «L'economia ...

Advertising

ZanAlessandro : Sabato parteciperò al @budapestpride, con le nostre sorelle e i nostri fratelli ungheresi. Nell’#UE non si possono… - insopportabile : Tutto è precipitato quando abbiamo smesso di voler capire per voler avere sempre ragione. - alex_orlowski : Un pistola per sparare deve avere il colpo in canna e la sicura abbassata, può anche cadere per terra che il colpo non parte. #Voghera - Abeexo1 : RT @ZanAlessandro: Sabato parteciperò al @budapestpride, con le nostre sorelle e i nostri fratelli ungheresi. Nell’#UE non si possono tolle… - hiddcnplace : @seavessiuncuore @aldp__ ridico quello che penso cioé smettetela di essere pressed per il successo che ha una donna… -