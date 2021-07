Operazione “SPEED”: Arrestate 3 persone e sequestrati beni immobili e denaro (Di giovedì 22 luglio 2021) Operazione “SPEED”: Arrestate 3 persone e sequestrati 11 società e beni per un valore di 50 milioni di euro Nell’ambito di una vasta Operazione “SPEED”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa del G.I.P. del locale Tribunale – Dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, consistente Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021)”:11 società eper un valore di 50 milioni di euro Nell’ambito di una vasta”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa del G.I.P. del locale Tribunale – Dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, consistente

Advertising

GDF : #GDF #Bologna, operazione “Speed”. Arrestate 3 persone e sequestrate 11 società e beni, per un valore complessivo d… - ManuPalo67 : #GDF #Bologna, operazione “Speed”. Arrestate 3 persone e sequestrate 11 società e beni, per un valore complessivo d… - FLiotta_ : RT @GDF: #GDF #Bologna, operazione “Speed”. Arrestate 3 persone e sequestrate 11 società e beni, per un valore complessivo di oltre 50 mili… - FabioBruni5 : RT @GDF: #GDF #Bologna, operazione “Speed”. Arrestate 3 persone e sequestrate 11 società e beni, per un valore complessivo di oltre 50 mili… - RobRe62 : RT @GDF: #GDF #Bologna, operazione “Speed”. Arrestate 3 persone e sequestrate 11 società e beni, per un valore complessivo di oltre 50 mili… -