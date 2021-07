La pandemia e lo stato di salute del settore digitale. Scrive Faina (Anitec-Assinform) (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 2020 è stato un anno del tutto eccezionale. Con la pandemia c’è stato un cambio di passo culturale: le imprese, i cittadini, la PA stessa hanno ormai fatto proprio il valore della digitalizzazione per migliorare performance e qualità della vita, offrire e accedere a nuovi servizi, nuovi prodotti. L’andamento del mercato dall’inizio della pandemia dimostra come il digitale abbia fornito un supporto fondamentale alla continuità del sistema economico e sociale del Paese e ne rappresenti una delle leve più importanti per la ripartenza e l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo e crescita. Il ruolo del ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 2020 èun anno del tutto eccezionale. Con lac’èun cambio di passo culturale: le imprese, i cittadini, la PA stessa hanno ormai fatto proprio il valore della digitalizzazione per migliorare performance e qualità della vita, offrire e accedere a nuovi servizi, nuovi prodotti. L’andamento del mercato dall’inizio delladimostra come ilabbia fornito un supporto fondamentale alla continuità del sistema economico e sociale del Paese e ne rappresenti una delle leve più importanti per la ripartenza e l’inizio di un nuovo ciclo di sviluppo e crescita. Il ruolo del ...

Ultime Notizie dalla rete : pandemia stato Case e negozi divisi dagli aiuti sugli affitti ... in tutti i casi in cui l'inquilino sia stato duramente colpito dalla crisi e dalla pandemia. Ora, invece, si dice che le parti sono chiamate (non più "tenute") a collaborare in buona fede per una ...

PROGETTO ARCA/ Kit prima infanzia per proteggere dalla povertà 1.000 bambini ... con 5 ma anche 7 componenti, dove sono compresi anche figli maggiorenni o nonni a carico, in stato ... "La pandemia si è spostata su un piano sociale ed economico acuendo la fragilità di molte famiglie.

Coronavirus, ultime notizie. Il Governo valuta stato emergenza fino al 31 dicembre Il Sole 24 ORE Notte Rosa all’insegna del distanziamento: “No al grande evento” Sono 160 gli eventi che completeranno il calendario della Notte Rosa romagnola che per il secondo anno di fila, a causa della pandemia, è stato slittato di alcune settimane e dilatato a una settimana, ...

Olimpiadi: basket, primo allenamento per gli azzurri alla Saitama Arena (2) “Domani – continua Ricci – ci attende la cerimonia di inaugurazione e credo che sarà un momento destinato a rimanere indelebile nei nostri ricordi. Ci stiamo al ...

