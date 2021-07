Incidente in vacanza per Enrica Bonaccorti, è caduta dalle scale (Di giovedì 22 luglio 2021) In vacanza a Orbetello Enrica Bonaccorti non ha fatto in tempo a godersi nemmeno un attimo di relax a causa di un Incidente, una caduta in casa. Sono così iniziate nel peggiore dei modi le vacanze della Bonaccorti che ha scelto di trascorrere l’estate all’Argentario. Enrica è caduta dalle scale e si è resa conto subito del problema, le hanno poi detto che si era fratturata il polso destro. Adesso l’attendono diverse settimane con il gesso e non è un gran piacere con il gran caldo. E’ sul suo profilo Instagram che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 luglio 2021) Ina Orbetellonon ha fatto in tempo a godersi nemmeno un attimo di relax a causa di un, unain casa. Sono così iniziate nel peggiore dei modi le vacanze dellache ha scelto di trascorrere l’estate all’Argentario.e si è resa conto subito del problema, le hanno poi detto che si era fratturata il polso destro. Adesso l’attendono diverse settimane con il gesso e non è un gran piacere con il gran caldo. E’ sul suo profilo Instagram che ...

Advertising

infoitcultura : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: “Ho subito un intervento” - infoitcultura : Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza: le sue condizioni - Italia_Notizie : Incidente in vacanza per Enrica Bonaccorti: “Al pronto soccorso fino all’alba” - FQMagazineit : Incidente in vacanza per Enrica Bonaccorti: “Al pronto soccorso fino all’alba” - zazoomblog : Enrica Bonaccorti incidente in vacanza: operata nella notte cosa è successo - #Enrica #Bonaccorti #incidente -