G20 a Napoli, la città è blindata. Tensione tra manifestanti e polizia con lancio di palloncini pieni d’acqua: “Ennesima passerella dei potenti” (Di giovedì 22 luglio 2021) Napoli blindata per il corteo di protesta organizzato contro il G20 sull’ambiente che si sta svolgendo in questi giorni nel capoluogo campano. Al corteo partito da piazza Dante hanno preso parte circa 2000 persone tra attivisti, collettivi ambientalisti e studenteschi. Non c’è stato nessun momento di Tensione eccetto un lancio di palloncini pieni d’acqua all’indirizzo delle forze dell’ordine, quando il corteo ha raggiunto piazza Bovio. Attraverso un massiccio dispiegamento di polizia, carabinieri e guardia di finanza, i manifestanti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021)per il corteo di protesta organizzato contro il G20 sull’ambiente che si sta svolgendo in questi giorni nel capoluogo campano. Al corteo partito da piazza Dante hanno preso parte circa 2000 persone tra attivisti, collettivi ambientalisti e studenteschi. Non c’è stato nessun momento dieccetto undiall’indirizzo delle forze dell’ordine, quando il corteo ha raggiunto piazza Bovio. Attraverso un massiccio dispiegamento di, carabinieri e guardia di finanza, isono ...

