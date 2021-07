Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, la verità sulla loro amicizia in un video: come stanno le cose fra loro (Di giovedì 22 luglio 2021) L’amicizia fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è ormai da mesi al centro del gossip. Non avendoli più visti insieme infatti, molti fan dei due ex “vipponi” hanno pensato a una possibile lite, domandando spesso ai diretti interessati il motivo del loro allontanamento. Pochi giorni fa, il figlio di Alba Parietti aveva messo a tacere le voci sul loro attraverso il suo profilo Instagram e ora nuove immagini sembrerebbero mettere un punto alla questione. Francesco Oppini e Tommaso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021) L’fraè ormai da mesi al centro del gossip. Non avendoli più visti insieme infatti, molti fan dei due ex “vipponi” hanno pensato a una possibile lite, domandando spesso ai diretti interessati il motivo delallontanamento. Pochi giorni fa, il figlio di Alba Parietti aveva messo a tacere le voci sulattraverso il suo profilo Instagram e ora nuove immagini sembrerebbero mettere un punto alla questione....

