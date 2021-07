FIGC, fissato per il 27 luglio il Consiglio Federale che valuterà i ripescaggi in B e in C (Di giovedì 22 luglio 2021) Serie B e Serie C del 2021-22 sono entrambe in via di definizione. Lo conferma anche un comunicato arrivato nel pomeriggio dalla FIGC per quanto riguarda il prossimo Consiglio Federale, fissato per martedì 27 luglio alle ore 11. “Si svolgerà martedì 27 luglio la prossima riunione del Consiglio Federale. I lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 15 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; domande di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Serie B e Serie C del 2021-22 sono entrambe in via di definizione. Lo conferma anche un comunicato arrivato nel pomeriggio dallaper quanto riguarda il prossimoper martedì 27alle ore 11. “Si svolgerà martedì 27la prossima riunione del. I lavori avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 15; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; domande di ...

