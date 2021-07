Enrico Zapparoli pubblica “Fondi di me” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il chitarrista dei Modà, Enrico Zapparoli, pubblica il suo primo album da solista: “Fondi di me” Fondi di me Innanzitutto bisogna precisare, come ribadito anche dall’artista, che il suo album da solista non influenza in alcun modo la band e men che meno allude ad un addio a quest’ultima. “Fondi di me” raccoglie canzoni scritte da Zapparoli che, come definisce lui stesso, sono piccoli e semplici riassunti di sé. L’album, purtroppo, non è disponibile né online né nei negozi. Lo stesso Enrico Zapparoli scrive su Facebook: Questo lavoro ... Leggi su thegametv (Di giovedì 22 luglio 2021) Il chitarrista dei Modà,il suo primo album da solista: “di me”di me Innanzitutto bisogna precisare, come ribadito anche dall’artista, che il suo album da solista non influenza in alcun modo la band e men che meno allude ad un addio a quest’ultima. “di me” raccoglie canzoni scritte dache, come definisce lui stesso, sono piccoli e semplici riassunti di sé. L’album, purtroppo, non è disponibile né online né nei negozi. Lo stessoscrive su Facebook: Questo lavoro ...

Advertising

fainformazione : Enrico Zapparoli dei Modà pubblica 'Fondi di me' Meno di un'ora fa, su - fainfocultura : Enrico Zapparoli dei Modà pubblica 'Fondi di me' Meno di un'ora fa, su - IamEleonoraC : RT @elbabookfest: I cambiamenti del mercato del libro con Marino Sinibaldi Pres. Centro per Libro e Lettura, Marco Zapparoli Pres. ADEI. Ol… - PymRete : RT @elbabookfest: I cambiamenti del mercato del libro con Marino Sinibaldi Pres. Centro per Libro e Lettura, Marco Zapparoli Pres. ADEI. Ol… - claudialanzoni : RT @elbabookfest: I cambiamenti del mercato del libro con Marino Sinibaldi Pres. Centro per Libro e Lettura, Marco Zapparoli Pres. ADEI. Ol… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Zapparoli Spoleto Arte: Salvo Nugnes, Vittorio Sgarbi e tanti altri all'inaugurazione della mostra internazionale ... Ferrari Monica, Ferruzzi Caruso Debora, Foti Grazia, Franchini Chiara, Fraschetti Enrico, Garufi ... Ulpiani Carlo, Valente Rocco Antonio, Vardar Emel, Vecchio Domenica, Zanardi Sandra, Zapparoli ...

Enrico Zapparoli dei Modà pubblica 'Fondi di me' 22/07/2021 - 17:39 Meno di un'ora fa, su thegametv.it , è uscito un articolo dove si amplifica il post di Enrico Zapparoli pubblicato su Facebook dove annuncia il suo nuovo album: "Fondi di me". Un progetto da solista che, tuttavia, NON significa l'abbandono ai Modà. Zapparoli ha dimostrato più volte di ...

Enrico Zapparoli dei Modà pubblica Fondi di me Fai Informazione Enrico Zapparoli dei Modà pubblica "Fondi di me" Meno di un'ora fa, su thegametv.it , è uscito un articolo dove si amplifica il post di Enrico Zapparoli pubblicato su Facebook dove annuncia il suo nuovo album: 'Fondi di me'. Un progetto da solista c ...

Elba Book, il festival dedicato all’editoria indipendente invade l’isola Il festival aprirà i battenti martedì 20 luglio alle 18 in piazza Matteoti con il Premio «Lorenzo Claris Appiani» a Raffaella Scardi ...

... Ferrari Monica, Ferruzzi Caruso Debora, Foti Grazia, Franchini Chiara, Fraschetti, Garufi ... Ulpiani Carlo, Valente Rocco Antonio, Vardar Emel, Vecchio Domenica, Zanardi Sandra,...22/07/2021 - 17:39 Meno di un'ora fa, su thegametv.it , è uscito un articolo dove si amplifica il post dipubblicato su Facebook dove annuncia il suo nuovo album: "Fondi di me". Un progetto da solista che, tuttavia, NON significa l'abbandono ai Modà.ha dimostrato più volte di ...Meno di un'ora fa, su thegametv.it , è uscito un articolo dove si amplifica il post di Enrico Zapparoli pubblicato su Facebook dove annuncia il suo nuovo album: 'Fondi di me'. Un progetto da solista c ...Il festival aprirà i battenti martedì 20 luglio alle 18 in piazza Matteoti con il Premio «Lorenzo Claris Appiani» a Raffaella Scardi ...