Colpa di Xi. La Francia segue Biden e denuncia gli hacker cinesi (Di giovedì 22 luglio 2021) Name and shame. Il governo francese ha ufficialmente accusato un gruppo hacker cinese di una maxi-campagna di cyber-attacchi in corso contro le infrastrutture critiche nazionali. A lanciare l'allarme un comunicato dell'ANNSI, l'agenzia nazionale per la cybersecurity. "Siamo attualmente alle prese con un'ampia campagna per compromettere diverse entità francesi. Questa, ancora in corso e particolarmente virulenta, è condotta secondo il modus operandi di APT31". Il collettivo è considerato dalle intelligence europee e americana come un'entità affiliata ai Servizi segreti cinesi. Una celebrità nel mondo hacker, dove è conosciuto anche con i ...

