Attraversato da una scossa elettrica di 20mila volt: Matteo muore a 31 anni (Di giovedì 22 luglio 2021) Un giovane di 31 anni è stato Attraversato da una scossa di corrente elettrica di 20mila volt. Un'altra morte logorante che ha colpito un giovane, quasi coetaneo dell'operaio padovano Vincenzo Billeci, morto pochi giorni fa ad appena 29 anni. Si tratta, questa volta, del 31enne Matteo Candidi, un elettricista di Velletri – Roma – per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo – riporta Fanpage – è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. La tragedia è avvenuta lo scorso 26 giugno ...

