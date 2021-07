Verona, un mese di stop per Lasagna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Verona - Defezione per il Verona e mister Eusebio Di Francesco : Kevin Lasagna starà fuori circa 4 settimane dopo l'intervento chirurgico " di meniscectomia selettiva interna del ginocchio sinistro" a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021)- Defezione per ile mister Eusebio Di Francesco : Kevinstarà fuori circa 4 settimane dopo l'intervento chirurgico " di meniscectomia selettiva interna del ginocchio sinistro" a ...

