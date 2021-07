Tutto confermato | Joel Obi è un nuovo giocatore della Salernitana

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo avevamo anticipato il 18 luglio e ribadito ieri. Adesso è ufficiale:Obi è. Il centrocampista ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Ecco la nota del club campano: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’91Obi. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto annuale con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni sportive”. Foto: Twitter Obi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

