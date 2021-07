Tonali | «Il Milan lotterà per lo scudetto Pioli un padre e su Ibrahimovic…»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandroha concesso una lunga ed interessante intervista a La Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni Sandroha concesso una lunga ed interessante intervista a La Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni. SECONDO ANNO – «Cosa è cambiato? Molto semplicemente, sono cresciuto di un anno. Dentro e fuori dal campo, aspetto fondamentale. Ripartiamo con il vantaggio di conoscerci, noi giocatori e l’allenatore. Quello che non cambia sono gli obiettivi: puntiamo sempre in alto». PRIMA STAGIONE – «Sicuramente. Non e? stata la mia migliore annata, anche perche? e? stata particolare, complicata: il Covid mi ha fermato quasi subito, ci ho messo un po’ ...

Commenta per primo Riscattato dopo una laboriosa trattativa, Sandro, centrocampista del, tifoso rossonero, si racconta a la Gazzetta dello Sport tra le mura di Milanello , lì dove sta preparando la nuova stagione: 'Il verolo vedrete quest'anno. ...Ma prima di pensare agli innesti giovani, ildeve occuparsi di acquisire un mediano d'esperienza che insieme a Bennacer , Kessie e la promessapossa garantire una buona presenza in ...Tonali determinato a dimostrare di essere da Milan nella nuova stagione. Obiettivi importanti. Contento anche dello stipendio tagliato.Sandro Tonali si racconta. Lo fa a La Gazzetta dello Sport in esclusiva a proposito del suo futuro ancora al Milan: “La scorsa per me non è stata la migliore annata, anche perché è stata particolare, ...