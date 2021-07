Tokyo 2020, Samaranch: “Vorremmo pubblico internazionale a Pechino 2022” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dalla desolazione degli spalti vuoti di Tokyo alla speranza di riavere il pubblico per le Olimpiadi invernali di Pechino del febbraio 2022. Durante la sessione del Cio nella capitale giapponese, Juan Antonio Samaranch, capo della commissione di coordinamento per i Giochi, ha detto che “Vorremmo avere spettatori internazionali, ne abbiamo bisogno”. C’è attesa dunque per settembre, periodo in cui dovrebbe iniziare la vendita dei biglietti dopo il spostamento della finestra prevista inizialmente per maggio. La staffetta della torcia, inoltre, sarà organizzata diversamente dalle edizioni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dalla desolazione degli spalti vuoti dialla speranza di riavere ilper le Olimpiadi invernali didel febbraio. Durante la sessione del Cio nella capitale giapponese, Juan Antonio, capo della commissione di coordinamento per i Giochi, ha detto che “avere spettatori internazionali, ne abbiamo bisogno”. C’è attesa dunque per settembre, periodo in cui dovrebbe iniziare la vendita dei biglietti dopo il spostamento della finestra prevista inizialmente per maggio. La staffetta della torcia, inoltre, sarà organizzata diversamente dalle edizioni ...

