Sui giornali inglesi non c’è più traccia del “pedofilo” dell’Everton (Di mercoledì 21 luglio 2021) C’è un giocatore dell’Everton, “un fuoriclasse internazionale”, arrestato per presunti reati sessuali su bambini. Pedofilia. Rilasciato su cauzione. La casa messa a soqquadro dalla polizia alla ricerca di prove. Si sa anche l’età del giocatore, 31 anni. E che è sposato, aggiunge il Daily Mail. Di più la stampa inglese non riporta, perché per legge il sospetto ha diritto a restare anonimo. E i giornali anglosassoni – persino i tabloid più sgamati, senza scrupoli, come The Sun – restano glaciali: danno la notizia, riportano la nota della polizia e quella del club. Stop. La notizia nella notizia è questa: il giorno dopo il “caso” non è un caso. Gli articoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) C’è un giocatore, “un fuoriclasse internazionale”, arrestato per presunti reati sessuali su bambini. Pedofilia. Rilasciato su cauzione. La casa messa a soqquadro dalla polizia alla ricerca di prove. Si sa anche l’età del giocatore, 31 anni. E che è sposato, aggiunge il Daily Mail. Di più la stampa inglese non riporta, perché per legge il sospetto ha diritto a restare anonimo. E ianglosassoni – persino i tabloid più sgamati, senza scrupoli, come The Sun – restano glaciali: danno la notizia, riportano la nota della polizia e quella del club. Stop. La notizia nella notizia è questa: il giorno dopo il “caso” non è un caso. Gli articoli ...

