Sparatoria a San Vito Arrestato un 37enne

È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il pregiudicato di 37 anni responsabile di duplice tentato omicidio pluriaggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, lesioni volontarie aggravate, ricettazione e spari in luogo pubblico. Il personale della Squadra Volante, intervenuto intorno alle ore 2.00 della scorsa notte a San Vito per la segnalazione di una Sparatoria all'interno di un locale della zona, ha avuto modo di verificare che effettivamente dieci giovani erano stati attinti da colpi di arma da fuoco e trasportati presso l'Ospedale SS. Annunziata. Il successivo e tempestivo intervento della Squadra Mobile ha consentito di ...

