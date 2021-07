SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS 2 si aggiorna gratuitamente con delle novità

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il warfare shooter moderno,2, pubblicato il mese scorso con notevole successo, vede oggi l’arrivo di un’importante espansione di contenuti. Intitolato “Butcher’s Banquet”, l’update è gratuito per tutti i giocatori su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC ed è immediatamente disponibile come patch per il gioco principale. Caratterizzato da una nuovissima regione espansa, “Butcher’s Banquet” si svolge in una splendida area desertica, completa di oasi lussureggianti, cascate e templi misteriosi. E sebbene possa essere particolarmente pittoresco, non commettere errori: non è certamente una ...

Un esempio è l'evento organizzato per il videogame Sniper Ghost Warrior Contracts 2 che ha avuto molte critiche per i suoi luoghi comuni sugli arabi e musulmani. Un altro esempio è quello recentemente ...Quando si parla di sparatutto tattici e stealth è inevitabile avere nella mente titoli come Rainbow Six Siege, Sniper Elite e Sniper Ghost Warrior, giusto per ...