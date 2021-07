Sandra Milo spiazza tutti: “È stato violento, gli ho tirato una ciabatta” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandra Milo, ospite ad “Estate in diretta”, ha lasciato tutti i telespettatori sotto shock con le sue dichiarazioni su un famoso regista: ecco di chi si tratta. “Mi ha fatta piangere“, ha confessato Sandra Milo in tv lasciando Roberta Capua, la conduttrice di “Estate in diretta”, senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato che dietro a quei gesti ignobili nei confronti dell’attrice ci potesse essere un regista acclamato e molto stimato nel cinema, non solo italiano ma anche internazionale. tutti i telespettatori sono rimasti allibiti: ecco di chi si ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 luglio 2021), ospite ad “Estate in diretta”, ha lasciatoi telespettatori sotto shock con le sue dichiarazioni su un famoso regista: ecco di chi si tratta. “Mi ha fatta piangere“, ha confessatoin tv lasciando Roberta Capua, la conduttrice di “Estate in diretta”, senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato che dietro a quei gesti ignobili nei confronti dell’attrice ci potesse essere un regista acclamato e molto stimato nel cinema, non solo italiano ma anche internazionale.i telespettatori sono rimasti allibiti: ecco di chi si ...

