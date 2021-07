Roberto D'Amico, tra surf e impegno per l'ambiente: «Mi prendo cura del mare in memoria di mio padre» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Strano vedere Roberto D'Amico lontano dalla spiaggia, senza tavola da surf o i sacchi con cui, con la sua associazione Roby Cleanup, ripulisce le spiagge. Ci incontriamo in un contesto molto più fancy: l'ultimo piano de La Rinascente dove, al ristorante Maio, la maison orologiera svizzera Breitling non solo presenta le ultime novità in fatto di prodotto, ma anche il suo impegno ambientale. Il brand, che si è legato a una community di ambassador variegata e composta da sportivi molto impegnati sul fronte della tutela dell'ambiente, per il suo novo orologio maschile di punta, il Breitling Supercoean ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Strano vedereD'lontano dalla spiaggia, senza tavola dao i sacchi con cui, con la sua associazione Roby Cleanup, ripulisce le spiagge. Ci incontriamo in un contesto molto più fancy: l'ultimo piano de La Rinascente dove, al ristorante Maio, la maison orologiera svizzera Breitling non solo presenta le ultime novità in fatto di prodotto, ma anche il suoambientale. Il brand, che si è legato a una community di ambassador variegata e composta da sportivi molto impegnati sul fronte della tutela dell', per il suo novo orologio maschile di punta, il Breitling Supercoean ...

Advertising

BrunoZecchetto : RT @fnpcisler: Con profondo dolore per l' improvvisa scomparsa di Gigi Bonfanti già segretario confederale e già segretario generale nazio… - LorisCavallett1 : RT @fnpcisler: Con profondo dolore per l' improvvisa scomparsa di Gigi Bonfanti già segretario confederale e già segretario generale nazio… - AlbericoCerbari : RT @fnpcisler: Con profondo dolore per l' improvvisa scomparsa di Gigi Bonfanti già segretario confederale e già segretario generale nazio… - FnpCislCalabria : RT @fnpcisler: Con profondo dolore per l' improvvisa scomparsa di Gigi Bonfanti già segretario confederale e già segretario generale nazio… - tizianacampodon : RT @progwind: L'amico Roberto ci documenta la piazza #Genova2001 #genovaG8 #pernondimenticarlo -