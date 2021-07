Presidi inflessibili: "No all'insegnamento in presenza per i prof no vax" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chiare le parole pronunciate da Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, il quale ribadisce l’importanza di convincere il restante personale scolastico a vaccinarsi, anche a costo di negare l’insegnamento in presenza ai non vaccinati. Misura a suo parere necessaria per la riapertura delle scuole in sicurezza. “Qualora non si riuscisse a ottenere la vaccinazione, si potrebbe valutare una forma di obbligo, che deve valere per tutti coloro che sono a contatto con l’utenza. Dunque per i non vaccinati non si avrebbe l’accesso a un determinato tipo di attività”. Queste le parole pronunciate dal presidente dell’Anp a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chiare le parole pronunciate da Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale, il quale ribadisce l’importanza di convincere il restante personale scolastico a vaccinarsi, anche a costo di negare l’inai non vaccinati. Misura a suo parere necessaria per la riapertura delle scuole in sicurezza. “Qualora non si riuscisse a ottenere la vaccinazione, si potrebbe valutare una forma di obbligo, che deve valere per tutti coloro che sono a contatto con l’utenza. Dunque per i non vaccinati non si avrebbe l’accesso a un determinato tipo di attività”. Queste le parole pronunciate dal presidente dell’Anp a ...

