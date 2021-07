Paola Caruso è tornata single: la notizia ufficiale (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ex Bonas di Avanti un Altro ha spiazzato i suoi fan con una story su Instagram. Fra lei e il compagno, il pugile Dario Socci, dopo un periodo di alti e bassi questa volta è davvero finita. Paola Caruso svela i motivi della rottura. Da qualche tempo i fan di Paola Caruso avevano già notato che fra lei e il compagno, il pugile Dario Socci, le cose non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ex Bonas di Avanti un Altro ha spiazzato i suoi fan con una story su Instagram. Fra lei e il compagno, il pugile Dario Socci, dopo un periodo di alti e bassi questa volta è davvero finita.svela i motivi della rottura. Da qualche tempo i fan diavevano già notato che fra lei e il compagno, il pugile Dario Socci, le cose non Articolo completo: dal blog SoloDonna

