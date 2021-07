Milwaukee Bucks campione Nba: Giannis fa 50 e si prende l'anello (Di mercoledì 21 luglio 2021) Trascinati da un leggendario Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks hanno conquistato ieri sera il secondo titolo Nba della loro storia (mancava da 50 anni, dal 1971) battendo in casa 105-98 i... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Trascinati da un leggendario Giannis Antetokounmpo, ihanno conquistato ieri sera il secondo titolo Nba della loro storia (mancava da 50 anni, dal 1971) battendo in casa 105-98 i...

