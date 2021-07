Lapo Elkann entra nel mercato delle auto da collezione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Youngtimers AG, società holding di diritto svizzero quotata sulla Borsa Valori Svizzera costituita allo scopo di acquisire e detenere partecipazioni nonché operare nel settore del commercio di auto da collezione, ha collocato 50 milioni di nuove azioni, al prezzo di CHF 0,70 per azione, tramite la procedura di private placement approvata dall’assemblea annuale degli azionisti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Youngtimers AG, società holding di diritto svizzero quotata sulla Borsa Valori Svizzera costituita allo scopo di acquisire e detenere partecipazioni nonché operare nel settore del commercio dida, ha collocato 50 milioni di nuove azioni, al prezzo di CHF 0,70 per azione, tramite la procedura di private placement approvata dall’assemblea annuale degli azionisti L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann Youngtimers compra Garage Italia. Lapo accelera sulle auto da collezione Garage Italia entra nel gruppo Youngtimers Ag , società quotata sullo Swiss Stock Exchange . Lapo Elkann diviene uno dei principali azionisti con il 23,04% del capitale. Youngtimers Ag opera nel mercato delle auto da collezione e si pone l'obiettivo di consolidare il settore concentrandosi ...

Youngtimers: Lapo Elkann entra con il 23,04% nella holding di auto da collezione Holding, societa' di investimento di Lapo Elkann, imprenditore italiano e figura iconica nell'industria automobilistica globale e dell'ambiente delle corse automobilistiche che gia' opera nel mercato ...

Youngtimers: Lapo Elkann entra con il 23,04% nella holding di auto da collezione-2- Garage Italia, la consociata chiave di YAC, e' una societa' di customizzazione di automobili da collezione e content marketing che opera attraverso il suo iconico flagship store a Milano, ...

