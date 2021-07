La rissa alla festa in un lido discoteca di Taranto finisce con una sparatoria: feriti dieci ragazzi (Di mercoledì 21 luglio 2021) dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri notte verso le 2 nel discopub Yachting Club Porticciolo di San Vito a Taranto. Nel locale era in corso una serata organizzata da studenti universitari con 300 persone presenti. Secondo una prima ricostruzione si è verificato un litigio tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Grottaglie e l’altro dal quartiere Tamburi. Al culmine della rissa allo Yachting Club un ragazzo avrebbe impugnato una pistola calibro 9 cominciando a sparare e colpendo quattro ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 28 anni. Tutti i feriti sono stati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021)persone sono rimaste ferite in unaavvenuta ieri notte verso le 2 nel discopub Yachting Club Porticciolo di San Vito a. Nel locale era in corso una serata organizzata da studenti universitari con 300 persone presenti. Secondo una prima ricostruzione si è verificato un litigio tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Grottaglie e l’altro dal quartiere Tamburi. Al culmine dellaallo Yachting Club un ragazzo avrebbe impugnato una pistola calibro 9 cominciando a sparare e colpendo quattro ragazze e seitra i 20 e i 28 anni. Tutti isono stati ...

