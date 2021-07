Genoa | Ballardini | “C’è entusiasmo | sorpreso dai giovani”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Rispetto al primo test ho visto una squadra più ordinata, che in attacco si muoveva meglio e che in difesa era un po’ più brava nel chiudere e nello stare corta. Si è visto più ordine nelle due fasi”. Così l’allenatore del, Davide, commentando quanto visto a Neustift nell’amichevole che il Grifone ha vinto per 4-1 contro il Wacker Innsbruck: “Il ritiro procede bene, c’è tanto, impegno e tanti. Tutti i ragazzi si impegnano e sono seri. Chi mi ha stupito? I, ne abbiamo di molto interessanti. Crescono guardando quelli che non sono più tanto ...

NEUSTIFT - Sale il livello per ildi Davideche, nel ritiro di Neustift ha affrontato e battuto 4 - 1 il Wacker Innsbruck (seconda serie austriaca). Partono subito bene i rossoblù che al 4' vanno in vantaggio grazie ...GENOVA - A Neustift ilsfida il Waker Innsbruck, formazione di serie B austriaca che inizierà il suo campionato la ...all'incontro il ds Marroccu che in ritiro incontra il misterper ...“Rispetto al primo test ho visto una squadra più ordinata, che in attacco si muoveva meglio e che in difesa era un po’ più brava nel chiudere e nello stare corta. Si è visto più ordine nelle due fasi” ...Al termine dell'amichevole vinta 4-1 dal suo Genoa con il Wacker Innsbruck, Davide Ballardini ha commentato la seconda uscita pre-stagionale dei propri ragazzi, ...