Dalbert | “Felice di indossare la maglia del Cagliari Forza Casteddu”

Dopo l'annuncio ufficiale del suo passaggio in prestito con diritto di riscatto al Cagliari fino al 2022, arrivano le prime parole da giocatore dei rossoblu di Dalbert, ex Inter: "Sono Felice di essere qui e di indossare questa maglia. Ci vediamo presto, Forza Casteddu", il messaggio del brasiliano di proprietà dell'Inter postato sul profilo Twitter del club sardo.

