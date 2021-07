Covid Piemonte, oggi 134 contagi: 21 luglio, i dati (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 134 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 21 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi Covid sono pari all'1 % di 13.066 tamponi eseguiti, di cui7.621 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.071, di cui 29.719 Alessandria, 17.543 Asti, 11.557 Biella, 53.116 Cuneo, 28.400 Novara, 196.920 Torino, 13.777 Vercelli, 13.013 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.516 sono in fase di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 134 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 212021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casisono pari all'1 % di 13.066 tamponi eseguiti, di cui7.621 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.071, di cui 29.719 Alessandria, 17.543 Asti, 11.557 Biella, 53.116 Cuneo, 28.400 Novara, 196.920 Torino, 13.777 Vercelli, 13.013 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.516 sono in fase di ...

Advertising

italiaserait : Covid Piemonte, oggi 134 contagi: 21 luglio, i dati - liberenotizie : Covid Piemonte, oggi 134 contagi: 21 luglio, i dati. Adnkronos - ultimora - silviajuve71 : RT @PiemonteInforma: #COVID #Piemonte I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 50 (… - silviajuve71 : RT @PiemonteInforma: #COVID #Piemonte Nessun decesso di persona positiva al Covid-19 dalla @regionepiemonte. Il totale rimane 11.699: 1.566… - fisco24_info : Covid Piemonte, oggi 134 contagi: 21 luglio, i dati: Il bollettino della regione sulla pandemia di coronavirus. Non… -