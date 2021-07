CBDC necessaria per la banca centrale del Canada | Punto Informatico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CBDC necessaria

Punto Informatico

Bank of Canada: unaè probabilmenteL'emissione di una Central Bank Digital Currency è ritenuta probabilmenteal fine di supportare la competitività e l'innovazione nel ......applica nemmeno alle valute digitali emesse dagli stati e regolamentate dalle banche centrali ()... Non c'è alcuna spiegazione nel regolamento sul perché siaquesta intrusione nell'...La Bank of Canada ha intenzione di fare sul serio: il paese avrà la sua Central Bank Digital Currency, per il bene di competitività e innovazione.L’episodio di ieri a Pozzallo dimostra che non c’è tempo da perdere”. Interviene anche il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il quale sostiene che “a Pozzallo la situazione ...