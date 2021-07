Cannes 2021, Nanni Moretti: "Invecchiato di colpo" (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Nanni Moretti non ha preso bene la mancata considerazione del suo film 'Tre Piani' a Cannes. E, in un post su Instagram, polemizza usando l'ironia. Il regista pubblica una sua foto con lo sguardo eloquente, così come il messaggio: "Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro". Il riferimento di Moretti è al film vincitore della Palma d'oro, 'Titane', della francese Julia Ducournau. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) -non ha preso bene la mancata considerazione del suo film 'Tre Piani' a. E, in un post su Instagram, polemizza usando l'ironia. Il regista pubblica una sua foto con lo sguardo eloquente, così come il messaggio: "Invecchiare di. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di. Sicuro". Il riferimento diè al film vincitore della Palma d'oro, 'Titane', della francese Julia Ducournau.

