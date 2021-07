Calcio: forfait Arsenal, ma Inter parte per la Florida Cup (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nessun cambio di programma per l'Inter che domani mattina partirà per la tournée estiva negli Stati Uniti. Dopo il forfait dell'Arsenal a causa di alcuni giocatori risultati positivi al Covid 19, il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nessun cambio di programma per l'che domani mattina partirà per la tournée estiva negli Stati Uniti. Dopo ildell'a causa di alcuni giocatori risultati positivi al Covid 19, il ...

Advertising

sportface2016 : #FloridaCup, forfait #Arsenal ma l'#Inter parte lo stesso - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: forfait Arsenal, ma Inter parte per la Florida Cup Confermati programmi dei nerazzurri, volo previsto domani - interclubpavia : Calcio: forfait Arsenal, ma Inter parte per la Florida Cup - LuigiBevilacq17 : RT @franvanni: Dopo il forfait dell'Arsenal, l’ #Inter valuta le penali in caso di annullamento del viaggio negli Stati Uniti https://t.c… - InterClubIndia : RT @franvanni: Dopo il forfait dell'Arsenal, l’ #Inter valuta le penali in caso di annullamento del viaggio negli Stati Uniti https://t.c… -