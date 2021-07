Calcio femminile in ginocchio contro il razzismo. Bach: 'È consentito' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le calciatrici della Gran Bretagna in ginocchio, dopo il fischio dell'arbitro. Le cilene che le seguono, poco dopo. Un'ora dopo la scena si ripete, a Tokyo, prima della sfida tra Stati Uniti e Svezia. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le calciatrici della Gran Bretagna in, dopo il fischio dell'arbitro. Le cilene che le seguono, poco dopo. Un'ora dopo la scena si ripete, a Tokyo, prima della sfida tra Stati Uniti e Svezia. ...

