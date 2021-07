Ascolti Tv 20 luglio: Battiti Live raggiunge e supera in corsa Carràmba!, archiviando Mr. Wrong. Ma è De Andrè con la PFM la vera sorpresa di serata (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ascolti Tv, trend alterni canori: Battiti Live 2021 cala ma batte in sovrapposizione Carràmba! È così vecchio e alieno il mondo che torna di attualità nella replica di Carrambà che sorpresa che quello proposto da Rai1 forse si può considerare perfino un prodotto fresco. Ieri – martedì 20 luglio – lo show di Raffaella Carrà in onda sull’ammiraglia pubblica ha avuto 1,8 milioni di spettatori e l11% di share, con il cammeo/omaggio iniziale di Adriano Celentano a 3,150 milioni di spettatori ed il 16,1%; sette giorni prima aveva fermato l’attenzione di 2,242 milioni di spettatori con il ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 21 luglio 2021)Tv, trend alterni canori:2021 cala ma batte in sovrapposizioneÈ così vecchio e alieno il mondo che torna di attualità nella replica di Carrambà cheche quello proposto da Rai1 forse si può considerare perfino un prodotto fresco. Ieri – martedì 20– lo show di Raffaella Carrà in onda sull’ammiraglia pubblica ha avuto 1,8 milioni di spettatori e l11% di share, con il cammeo/omaggio iniziale di Adriano Celentano a 3,150 milioni di spettatori ed il 16,1%; sette giorni prima aveva fermato l’attenzione di 2,242 milioni di spettatori con il ...

Advertising

tvzoomitalia : #AscoltiTv 20 luglio: Battiti Live raggiunge e supera in corsa Carràmba!, archiviando Mr. Wrong. Ma è De Andrè con… - Mariolino_22 : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata Finale di #MrWrong #lezionidamore Di Martedì 20 Luglio ? Share all' 8,8% ? 1.425.000 Telespettat… - PRosati1974 : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata Finale di #MrWrong #lezionidamore Di Martedì 20 Luglio ? Share all' 8,8% ? 1.425.000 Telespettat… - CrescenzoFilo : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata Finale di #MrWrong #lezionidamore Di Martedì 20 Luglio ? Share all' 8,8% ? 1.425.000 Telespettat… - TweetNotizie : Ascolti Tv 20 luglio 2021, in vetta alla montagna di repliche c'è una Reazione a catena -