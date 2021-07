Anna Tatangelo, Davide Mengacci al veleno: “Sarebbe stato meglio al suo posto Barbara d’Urso” (Di mercoledì 21 luglio 2021) I palinsesti autunnali sono già stati fatti e di certo non sono mancate e non continueranno a mancare le polemiche. Maurizio Costanzo, per esempio, ha detto di esserci rimasto molto male di non essere stato nominato dall’amministratore delegato delle reti Mediaset, Piersilvio Berlusconi quando ha elencato i conduttori del prossimo autunno anche se poi immediata è stata l’attestazione di grandissima stima e affetto da parte di Berlusconi al giornalista romano, marito di Maria De Filippi. Davide Mengacci su Anna Tatangelo: “Al suo posto Sarebbe stato ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 21 luglio 2021) I palinsesti autunnali sono già stati fatti e di certo non sono mancate e non continueranno a mancare le polemiche. Maurizio Costanzo, per esempio, ha detto di esserci rimasto molto male di non esserenominato dall’amministratore delegato delle reti Mediaset, Piersilvio Berlusconi quando ha elencato i conduttori del prossimo autunno anche se poi immediata è stata l’attestazione di grandissima stima e affetto da parte di Berlusconi al giornalista romano, marito di Maria De Filippi.su: “Al suo...

Advertising

ilfusebs : RT @salsaudade: Anna Tatangelo ha vinto Sanremo a quindici anni e non c'era Gigi D'alessio e quindi - luigifuy : RT @salsaudade: Anna Tatangelo ha vinto Sanremo a quindici anni e non c'era Gigi D'alessio e quindi - cilentonotizie : School Movie: i vincitori dell'edizione 2021 e il monito ai giovani di Anna Tatangelo e Michele Cucuzza… - Italia_Notizie : Davide Mengacci stronca Anna Tatangelo: “Avrei scelto Barbara D’Urso al posto suo per ‘Scene da un matrimonio'” - salsaudade : Anna Tatangelo ha vinto Sanremo a quindici anni e non c'era Gigi D'alessio e quindi -