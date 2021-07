Violenza sessuale su una minore, 74enne sannita agli arresti domiciliari (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice di Sorveglianza, accogliendo l’istanza dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha concesso il beneficio della detenzione domiciliare a O.M. , di 74 anni, di Airola. L’ imputato è stato condannato a sei anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Napoli, che riformava la sentenza del Tribunale di Benevento che lo aveva condannato precedentemente ad 8 anni di reclusione, perché ritenuto presuntivamente responsabile di Violenza sessuale ai danni di una minore tra il 2008 e il 2010, fatti commessi in Airola. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice di Sorveglianza, accogliendo l’istanza dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha concesso il beneficio della detenzione domiciliare a O.M. , di 74 anni, di Airola. L’ imputato è stato condannato a sei anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Napoli, che riformava la sentenza del Tribunale di Benevento che lo aveva condannato precedentemente ad 8 anni di reclusione, perché ritenuto presuntivamente responsabile diai danni di unatra il 2008 e il 2010, fatti commessi in Airola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

