Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2021 ore 19 | 15

(Di martedì 20 luglio 2021)DEL 20 LUGLIOORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI DA AST RAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA MOLTI I DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI IN QUESTO POMERIGGIO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO LE USCITE TIBURTINA E A24. SEMPRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA. RIMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE SULLA SALARIA DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. CI SPOSTIAMO SULLA ...