Ubisoft | calo negli introiti ma grandi investimenti nei giochi tripla A in arrivo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 20 luglio 2021) I risultati finanziari dimostrano ungeneralizzatoma ancheneiA in sviluppo..ha pubblicato i suoi risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale in corso, dimostrando ungeneralizzato, con un -17% fatto registrare per quanto riguarda le vendite nette maprogrammi per il futuro, considerando i massiccinei...

I risultati finanziari di Ubisoft mostrano un calo generalizzato negli introiti ma anche grandi investimenti nei giochi tripla A in sviluppo.. Ubisoft ha pubblicato i suoi risultati finanziari del ...Nonostante gli incassi in calo rispetto allo scorso anno, Ubisoft ha superato le aspettative si prepara ad un futuro roseo.