Traffico Roma del 20-07-2021 ore 15:30 (Di martedì 20 luglio 2021) Luceverde Roma nel pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani Traffico intenso rallentato sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Prenestina e Tuscolana in città per incidente code su via di Portonaccio incrocio con via Tiburtina a chi utilizza il trasporto pubblico anticipiamo che da venerdì 23 luglio iniziano i lavori che comportano la parziale sospensione del servizio ferroviario Roma-civitacastellana-viterbo tra le stazioni di Saxa Rubra e Flaminio e questo fino al 9 di agosto dalle 22 di questa sera cominciano i lavori di allestimento per il rally di Roma Capitale in viale delle Terme di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Luceverdenel pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetaniintenso rallentato sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Prenestina e Tuscolana in città per incidente code su via di Portonaccio incrocio con via Tiburtina a chi utilizza il trasporto pubblico anticipiamo che da venerdì 23 luglio iniziano i lavori che comportano la parziale sospensione del servizio ferroviario-civitacastellana-viterbo tra le stazioni di Saxa Rubra e Flaminio e questo fino al 9 di agosto dalle 22 di questa sera cominciano i lavori di allestimento per il rally diCapitale in viale delle Terme di ...

Advertising

VAIstradeanas : 15:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - italiaserait : Roma, traffico stupefacenti, 5 arresti. ecco chi e dove - TrafficoA : A24 - Roma - Traffico Rallentato A24 roma-L'aquila-teramo Traffico Rallentato tra Via Togliatti e Inizio Complanare per veicolo... - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -