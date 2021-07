Tokyo 2020, salgono a 72 le persone positive al Covid-19 (Di martedì 20 luglio 2021) salgono a 72 le persone risultate positive a Tokyo a tre giorni dall’inizio dei Giochi. L’ultima persona contagiata in ordine di tempo è stato l’allenatore della nazionale ceca di beach volley Simon Nausch, attualmente in isolamento lontano dal Villaggio Olimpico. Prima di lui la coppia Barbora Hermannovà e Markèta Slukovà. Il calcolo delle positività inizia dal primo luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021)a 72 lerisultatea tre giorni dall’inizio dei Giochi. L’ultima persona contagiata in ordine di tempo è stato l’allenatore della nazionale ceca di beach volley Simon Nausch, attualmente in isolamento lontano dal Villaggio Olimpico. Prima di lui la coppia Barbora Hermannovà e Markèta Slukovà. Il calcolo delle positività inizia dal primo luglio. SportFace.

