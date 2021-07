Sei nuotatori polacchi non andranno a Tokyo per un errore amministrativo (Di martedì 20 luglio 2021) Sei nuotatori polacchi in competizione ai Giochi olimpici di Tokyo in programma dal 23 luglio devono lasciare il Giappone a causa di un errore amministrativo dalla loro federazione. Cosa è successo ai nuotatori polacchi? Sei nuotatori polacchi che dovevano prendere parte ai giochi olimpici di Tokyo a partire da venerdì hanno dovuto lasciare il Giappone a seguito di un errore amministrativo dalla Federazione polacca di nuoto (PZP). I nuotatori, che sono tornati in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Seiin competizione ai Giochi olimpici diin programma dal 23 luglio devono lasciare il Giappone a causa di undalla loro federazione. Cosa è successo ai? Seiche dovevano prendere parte ai giochi olimpici dia partire da venerdì hanno dovuto lasciare il Giappone a seguito di undalla Federazione polacca di nuoto (PZP). I, che sono tornati in ...

