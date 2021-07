Nandez, c’è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari, domani incontro per l’intesa (Di martedì 20 luglio 2021) Marotta è fermo al prestito mentre Giulini vorrebbe monetizzare. Intanto il giocatore ha già un accordo coi nerazzurri per un quadriennale Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) Marotta è fermo al prestito mentre Giulini vorrebbe monetizzare. Intanto il giocatore ha già un accordo coi nerazzurri per un quadriennale Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

FBiasin : #Inter-#Cagliari - Per #Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa. - #Nandez: ok di massima del giocatore ma… - Gazzetta_it : Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez - _esegesi_ : RT @Gazzetta_it: Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez - yuxin_jiao : RT @Gazzetta_it: Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez -

Ultime Notizie dalla rete : Nandez c’è Mercato: Inter caccia a Nandez, Giroud è del Milan ANSA Nuova Europa