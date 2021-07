Matteo Candidi | una morte tremenda | “Settimane di agonia”

Advertising

Un elettricista di 31 anni di Velletri è morto dopo tre settimane di agonia: era stato vittima di un incidente sul lavoro a Taranto. È morto dopo tre settimane di agonia, un elettricista di Velletri rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro mentre stava lavorando a Taranto: sulla vicenda sono in corso le indagini. Incidente sul lavoro: morto ...È morto a trentuno anni dopo tre settimane di agonia, un elettricista di Velletri, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, rimasto gravemente coinvolto in un incidente sul lavoro. L'operaio lo scorso 26 ...Dopo l'incidente sul lavoro e tre settimane di agonia nell'ospedale di Bari, il cuore di Matteo Candidi ha cessato di battere per sempre ...