M5S: “La riforma Cartabia va modificata” (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo il M5S, la riforma Cartabia provocherà danni sotto il profilo dell’improcedibilità. M5S: perché la riforma Cartabia non va? Secondo il M5S, il 50 % dei processi passerà sotto la scure della improcedibilità se la riforma Cartabia resterà così com’è. L’allarme parte da Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, che teme ripercusioni sii 7 maxi Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo il M5S, laprovocherà danni sotto il profilo dell’improcedibilità. M5S: perché lanon va? Secondo il M5S, il 50 % dei processi passerà sotto la scure della improcedibilità se laresterà così com’è. L’allarme parte da Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, che teme ripercusioni sii 7 maxi

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - petergomezblog : M5s: “L’audizione di Gratteri drammatica, la riforma Cartabia va cambiata”. Depositati in commissione 916 emendamen… - AntonioRosalio6 : RT @catirafaella: “Ho assicurato il contributo costruttivo del Movimento 5 Stelle sulla riforma della giustizia”, diceva #Conte due giorni… - elespaterlini1 : RT @Mariettatidei: Mille emendamenti di #M5S alla riforma del processo penale, 300 emendamenti #Lega a #ddlZan. E poi è @ItaliaViva che rem… -