L’infettivologo Andreoni salva la vita un no-vax in mare (e rischia la sua) (Di martedì 20 luglio 2021) Doveva essere un weekend di riposo in barca lontano per un giorno dal reparto, ma l’infettivolgo Massimo Andreoni è diventato protagonista del salvataggio, con sopresa finale, di una persona che stava annegando. “Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. All’inizio non capivamo bene, poi ci siamo allertati perché erano grida d’aiuto e ci siamo avvicinarci”, racconta all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “Gli ho praticato la respirazione bocca a bocca e siamo riusciti a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Doveva essere un weekend di riposo in barca lontano per un giorno dal reparto, ma l’infettivolgo Massimoè diventato protagonista deltaggio, con sopresa finale, di una persona che stava annegando. “Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. All’inizio non capivamo bene, poi ci siamo allertati perché erano grida d’aiuto e ci siamo avvicinarci”, racconta all’Adnkronos Salute Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “Gli ho praticato la respirazione bocca a bocca e siamo riusciti a ...

