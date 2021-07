Il post bufala di Matteo Salvini con il falso benvenuto a Elsa Fornero

(Di martedì 20 luglio 2021) La presenza di, già ministra del Lavoro del Governo Monti, tra gli esperti e consulenti tecnici del Governo Draghi non è piaciuta al leader della Lega. Circola un’immagine, evidentemente creata ad arte, con unFacebook del leader leghista dove darebbe ilall’ex ministra: «Diamo ilalla professoressa, che è stata da me indicata come consulente nel Consiglio di indirizzo per la politica economica del nostro Governo». L’immagine modificata è stata condivisa sia via Twitter ...

Advertising

doctorgis84 : @gisellaruccia @Bufalenet La bufala sta nel post in cui Salvini dava il benvenuto alla Fornero, falso appunto. - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Cronaca Su alcuni siti e su svariate pagine Facebook sta circolando un post che riporta queste parole: “Dopo… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Cronaca Su alcuni siti e su svariate pagine Facebook sta circolando un post che riporta queste parole: “Dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : post bufala

Open

... che sia stato cancellato? No! Come spesso capita, gli autori di questo genere dilasciano qualche traccia di errore. Confrontando i due, quello falso riporta un testo non allineato ...... il pericolo n.1 che ha sostituito il Covid Come sottolineato dai colleghi dell'Huffington, ... Nel contempo ha parlato dei lockdown come della "più grandedella storia umana". VACCINO ...Patrick Vallance, consigliere scientifico del governo britannico, ieri ha dichiarato: “Il 60% delle persone attualmente ricoverate nel Regno ...L’ho “letto” su internet, quindi è vero. Le bufale continuano a imperversare sul web: si va da argomenti seri, che se affrontati con un approccio scorretto e non veritiero rischiano di portare a ...