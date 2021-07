Grande paura per il pluricampione olimpico: ricoverato d’urgenza per un infarto (Di martedì 20 luglio 2021) Ore di panico per il campione olimpico Antonio Rossi: la medaglia d’oro a Sidney e Atlanta ha avuto un infarto durante una mezza maratona. Il mondo dello sport italiano è rimasto sorpreso e scioccato dall’apprendere che Antonio Rossi, pluricampione olimpico di canoa, è ricoverato in ospedale a Como dopo aver subito un infarto. Secondo quanto emerso in queste ore, ieri Antonio Rossi stava partecipando ad una mezza maratona quando ha avuto un malore ed è stato soccorso dai sanitari presenti sul tracciato. I medici sono stati in grado di effettuare un primo soccorso ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 luglio 2021) Ore di panico per il campioneAntonio Rossi: la medaglia d’oro a Sidney e Atlanta ha avuto undurante una mezza maratona. Il mondo dello sport italiano è rimasto sorpreso e scioccato dall’apprendere che Antonio Rossi,di canoa, èin ospedale a Como dopo aver subito un. Secondo quanto emerso in queste ore, ieri Antonio Rossi stava partecipando ad una mezza maratona quando ha avuto un malore ed è stato soccorso dai sanitari presenti sul tracciato. I medici sono stati in grado di effettuare un primo soccorso ...

