Giustizia | “proficuo” l’incontro Draghi-Conte Ma il M5s ribolle

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 luglio 2021) Giuseppeassicura "pieno sostegno" di M5s al governoper il completamento del piano vaccinale, "unico vero antidoto alla diffusione della pandemia". Sulla riforma della, invece, garantisce "un contributo attento e costruttivo" e avverte che i pentastellati in Parlamento saranno "molto vigili" e lavoreranno a "miglioramenti e interventi che possano scongiurare soglie di impunità". Insomma, così come è stato approvato dal Consiglio dei ministri - anche con l'ok dei ministri 5 stelle - il pacchetto di emendamenti Cartabia continua a non andare giù al leader in pectore del Movimento ma dopo l'incontro di questa mattina ...